Профспілка просить відтермінувати відсторонення невакцинованих вчителів від роботи

Профспілка передбачає, що різке відсторонення невакцинованих вчителів від занять може негативно вплинути на навчальний процес

Попри стрімкі темпи вакцинації, багато вчителів відмовляються від щеплень

Профспілка працівників освіти і науки звернулася до уряду з проханням відкласти до 8 грудня відсторонення невакцинованих проти коронавірусу освітян. Про це йдеться на сайті організації.

Там зазначили, що хоча кількість вакцинованих вчителів щоденно збільшується, багато із них усе ще відмовляються або ухиляються від щеплень.

«Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Київській області понад 91% шкіл працюють в офлайн-режимі в умовах «жовтої» зони епідемічної небезпеки.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в школі №13 ім. І. Хитриченка у Святошинському районі заявлений рівень вакцинації працівників закладу освіти не відповідав реальному. Працівники закладу не змогли пред’явити підтвердження вакцинації. Якщо директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, учнів переведуть на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів

Нагадаємо, директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва Дмитро Ламза подав судовий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Відповідачем по справі є Кабмін, третьою стороною виступає Профспілка працівників освіти й науки України. Директор школи вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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