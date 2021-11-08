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    Прем'єр назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони

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    Динаміка захворюваності на коронавірус у Херсонській області дещо покращується - Прем'єр назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони
    Динаміка захворюваності на коронавірус у Херсонській області дещо покращується
    фото з відкритих джерел

    Нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли

    Станом на 8 листопада в «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України, однак Херсонська область може першою вийти з неї. Про інформує пресслужба Офісу президента.

    За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, динаміка захворюваності на коронавірус у Херсонській області дещо покращується, що дає змогу регіону одним із перших вийти з «червоної» зони.

    Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів президентові про перебіг щеплення населення. За його словами, загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами. Проте цими вихідними було зафіксоване зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

    Як розповів очільник МОЗ, студенти-медики активно залучаються до роботи у пунктах вакцинації, а інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими хворими на Covid-19.

    Він також поінформував: з вересня Міністерство проаналізувало роботу всіх «ковідних» лікарень, і зазначив, що цього тижня медики доотримають надбавку у 300% за роботу з хворими на Covid-19.

    Міністр охорони здоров’я вкотре наголосив на важливості вакцинації, адже серед госпіталізованих з Covid-19 понад 95% не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень. Тож питання вакцинації і надалі є актуальним, наголосив Ляшко.

    Він додав, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих на коронавірус.

    Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачається у всі «ковідні» лікарні, запевнив глава МОЗ.

    Нагадаємо, Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три.

    Як відомо, Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

    Вчора в Україні виявили понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Тим часом, через стрімке погіршення епідситуації в Україні, нашу країну за рішенням послів ЄС можуть виключити із «зеленого списку» Євросоюзу.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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    Теги: міністр Херсонщина Україна карантин щеплення населення Денис Шмигаль коронавірус Віктор Ляшко
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    Прем'єр назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони