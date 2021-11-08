МОЗ повідомив, як часто на коронавірус хворіють вакциновані

Згідно зі щоденною статистикою, яка стікається в МОЗ, серед госпіталізованих ‒ тільки 4-6% вакцинованих

94,4% від загальної кількості хворих на коронавірус не отримали жодної дози вакцини

Люди, які отримали обидві дози щеплення від коронавірусу, уп'ятеро рідше інфікуються Covid-19, ніж усі решта. Про це розповіли у МОЗ на запит порталу «РБК-Україна».

Ризик потрапити до лікарні у вакцинованих вдесятеро разів нижчий, ніж у тих, хто щеплення не отримав, кажуть медики. За їхніми даними, за період з 1 червня до 3 листопада було зафіксовано понад 801,8 тис. підтверджених випадків захворювання коронавірусом Covid-19. З них понад 756,7 тис. осіб не отримали жодної дози вакцини проти Covid-19, що становить у середньому 94,4 відсотка від загальної кількості.

Згідно зі щоденною статистикою, яку має МОЗ, серед госпіталізованих ‒ тільки 4-6% вакцинованих.

Зокрема, в цей відсоток включають тих, хто отримав тільки одне щеплення. Приблизно в такому ж співвідношенні діляться вакциновані та невакциновані серед епізодів зараження.

«Наприклад, виявили 27 тисяч нових випадків. З них 4-5% ‒ реєстрація хвороби у вакцинованих», ‒ пояснив керівник МОЗ Віктор Ляшко.

Разом з тим, як зазначив президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, до відділення інтенсивної терапії київської лікарні №17 ще не надходив жоден вакцинований з діагнозом Covid-19.

Вчора в Україні виявили понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.