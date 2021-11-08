Невакциновані вчителі залишаться без оплачуваних лікарняних – Держпраці

Працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листками

Освітянам без ковід-щеплення на час відсторонення від роботи стаж не нарахують

Вчителі, які не зробили щеплення від Covid-19, будуть відстороняти від роботи з 8 листопада. Так, ті вчителі, яких відрахують, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних. Про це йшлося на пресбрифінгу Державної служби України з питань праці.

В.о. голови Держпраці Ігор Дегнера наголосив, що стаж для розрахунку виплат, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності, прив’язується до того періоду роботи, за який сплачується Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати.

За його словами, зарплата працівника сплачується за фактично виконану роботу. Якщо людина не виконує роботу, бо відсторонена, то й нарахування заробітної плати не відбувається.

«Відповідно, ті всі стажі, які прив’язані до сплати ЄСВ, також не враховують цей період», – наголосив Дегнера.

Чиновник додав, що також працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листками.

Адже допомога з тимчасової втрати працездатності у цьому випадку не фінансується, оскільки, відповідно до законодавства, соціальне страхування втрачено працівником за час лікування.

Тож у разі відсторонення від роботи без збереження зарплати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму у такий період відсутній.

До слова, раніше в МОЗ заявили, що якщо вчителі не матимуть щеплення проти коронавірусу, з 8 листопада їх відсторонять, поки триватиме карантин. При цьому зарплата за цей період не зберігатиметься.

Профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада. Вони благали відтермінувати це до 8 грудня.

Додамо, що станом на 4 листопада, одну дозу щеплення від Covid-19 вже отримали майже 92% вчителів. Повністю вакциновані понад 474 тисяч працівників шкіл, тобто 73,5%.

Тим часом Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три.

Вчора в Україні виявили понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Через стрімке погіршення епідситуації в Україні, нашу країну за рішенням послів ЄС можуть виключити із «зеленого списку» Євросоюзу.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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