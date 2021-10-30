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    Економіка та фінанси

    Зарплата вчителів на 13% нижча, ніж середня в Україні

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    Вчитель в середньому має 12,3 тис. грн - Зарплата вчителів на 13% нижча, ніж середня в Україні
    Вчитель в середньому має 12,3 тис. грн
    Фото з відкритих джерел

    За рік зарплати педагогів зросли на понад 20%

    Середня зарплата штатних працівників в освітній сфері у вересні цього року склала 12 тис. 334 гривні, що є меншою на понад 13% за середній рівень зарплат в Україні. Тані дані звіту Державної служби статистики.

    Загалом середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2021 року становила 14 тис. 239 гривень, а в сфері освіти – вона менша (близько 12,3 тисячі).

    Середня зарплата працівників освітньої сфери за рік (порівняно із вереснем 2020 року) підвищилася на 21,1%.

    Водночас зарплата в освіті поки є нижчою за середній рівень по економіці і складає 86,6%.

    Найвища середня зарплата в Україні зафіксована у сфері інформації та телекомунікації – 25 тис. 427 гривень. Найнижча – у галузі тимчасового розміщування й організації харчування – (9 тисяч).

    Лідерами за показником найвищих заробітних плат є Київ, Донецька та Київська області. Найнижчу середню заробітну плату отримують працівники Чернівецької, Чернігівської та Херсонської областей.

    Раніше стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння.

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    Теги: зарплата вчитель
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    Зарплата вчителів на 13% нижча, ніж середня в Україні