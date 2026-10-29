Учні 10-го та 11-го класів зможуть завершити навчання у своїх школах. Рада ухвалила законопроєкт

Законопроєкт підтримали 265 народних депутатів

Сьогодні, 29 жовтня. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15082-д, який гарантує учням право завершити здобуття повної загальної середньої освіти у своєму навчальному закладі, навіть якщо його реорганізують або змінять статус із ліцею на гімназію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

«Цей законопроєкт дозволяє учням 10-х і 11-х класів завершити навчання в тому закладі освіти, в якому вони його розпочали. І отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ліцензія для цього, навіть якщо тип закладу змінено, буде надана фактично в автоматичному режимі», – пояснив Бабак.

Якщо школу реорганізують в академічний ліцей або змінять її статус на гімназію, заклад зможе звернутися до органу ліцензування для отримання або переоформлення ліцензії на здійснення освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти.

Ліцензію видаватимуть або переоформлюватимуть без проходження процедури ліцензування протягом 10 робочих днів із моменту подання заяви. Вона діятиме до завершення 2027/2028 навчального року.

Якщо орган ліцензування не ухвалить рішення у встановлений термін, ліцензія автоматично вважатиметься виданою або переоформленою.

Водночас такі заклади не зможуть набирати нові класи для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи.

Нагадаємо, зараз в Україні триває реформа освіти. З 2027 року старша школа (10-12 класи) стане трирічною та профільною. Навчатися в старших класах можна буде лише у спеціальних закладах – академічних ліцеях. Багато звичайних шкіл, де діти навчаються зараз, такого статусу не отримають – вони стануть гімназіями (лише до 9 класу).