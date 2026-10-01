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Який вигляд має школа у Соломʼянському районі після атаки російських терористів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Який вигляд має школа у Соломʼянському районі після атаки російських терористів (фото)
Діти та персонал школи біля входу в укриття на території закладу
фото: ДСНС Києва

Завдяки своєчасному переходу до укриття під час повітряної тривоги діти та персонал закладу вціліли

У Соломʼянському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу в будівлі навчального закладу, яка виникла внаслідок атаки російських терористів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Унаслідок ворожого удару зафіксовано руйнування на рівні третього поверху чотириповерхової будівлі школи. Займання, що виникло після влучання, вогнеборці вже повністю ліквідували.

Завдяки своєчасному переходу до укриття під час повітряної тривоги діти та персонал закладу вціліли.

Мурал із зображенням Тараса Шевченка на фасаді будівлі уцілів під час атаки
Мурал із зображенням Тараса Шевченка на фасаді будівлі уцілів під час атаки
фото: ДСНС Києва
Уціліла також береза біля входу у школу, неподалік від місця удару
Уціліла також береза біля входу у школу, неподалік від місця удару
фото: ДСНС Києва

Зараз на території школи продовжують працювати надзвичайники: вони проливають поодинокі осередки займання та демонтують аварійні елементи фасаду, аби запобігти їх падінню та травмуванню людей. У приміщеннях закладу учні у супроводі дорослих забрали особисті речі після відбою тривоги.

Вогнеборці проливають поодинокі осередки займання
Вогнеборці проливають поодинокі осередки займання
фото: ДСНС Києва
Рятувальники демонтують небезпечні елементи фасаду
Рятувальники демонтують небезпечні елементи фасаду
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

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Також у мережі оприлюднили кадри влучання ворожого безпілотника у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці. На відео зафіксовано момент прицільного удару окупантів по цивільному навчальному закладу 1 жовтня 2026 року. 

Теги: Київ школа обстріл дрон

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