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Уряд пропонує доплачувати за знання англійської: кого це стосуватиметься

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Уряд пропонує доплачувати за знання англійської: кого це стосуватиметься
Знання англійської може впливати не лише на вимоги до посади, а й на розмір виплат
фото:Depositphotos

Нові правила мають визначити, для яких посад знання англійської буде обов’язковим та хто зможе отримувати надбавку за її знання

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати питання обов’язкового володіння англійською мовою та виплати надбавок за її знання. Про це розповідає «Главком» із посиланням на законопроєкт №16107 на сайті Верховної Ради.

Документ зареєстрований 28 вересня 2026 року. Його ініціатором є Кабінет Міністрів, а сам законопроєкт має усунути правову невизначеність щодо строків запровадження відповідних норм. Наразі він готується до розгляду в першому читанні.

Хто зможе отримувати надбавку

Чинний закон передбачає надбавку у розмірі 10% посадового окладу для визначених категорій посадовців, які володіють англійською на рівні не нижче B2 за шкалою CEFR. Виплата має здійснюватися за процедурою, яку визначає Кабмін.

Урядовий порядок передбачає, що для держслужбовців надбавка виплачується після документального підтвердження рівня англійської. Йдеться, зокрема, про держслужбовців категорій «А», а також окремі посади категорій «Б» і «В», для яких знання англійської є обов’язковим.

Окремі правила встановлені і для інших категорій. Вони стосуються, зокрема, голів місцевих державних адміністрацій та їхніх заступників, військовослужбовців на визначених посадах, поліцейських, працівників правоохоронних органів, прокурорів, податкових і митних органів, а також керівників державних закладів вищої освіти та наукових установ.

Як визначатимуть посади

Законопроєкт передбачає розмежування повноважень між Кабінетом Міністрів і керівниками державних органів. Уряд має визначати завдання та посадові функції, для виконання яких необхідне володіння англійською мовою, а конкретні посади - визначатися відповідно до встановлених переліків.

Водночас законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на стадії підготовки до розгляду Верховною Радою в першому читанні.

Що передбачають чинні правила

Постанова Кабміну №368 від 1 квітня 2025 року вже визначає порядок виплати надбавки держслужбовцям. Вона становить 10% посадового окладу та виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за умови підтвердження рівня англійської не нижче B2.

Водночас відповідні норми пов’язані з набранням чинності положеннями Закону «Про застосування англійської мови в Україні», тому уряд і подав окремий законопроєкт для узгодження строків їхньої дії.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в українських дитсадках стало обов’язковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку - від 5 до 6 років. У МОН зазначали, що відповідні заняття мають бути частиною освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від форми власності.

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Теги: Кабмін освіта чиновник уряд

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