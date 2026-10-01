Зеленський побував у пошкодженій російським ударом київській школі та дав доручення

Зеленський відреагував на удар шахеда по школі у Києві

У момент російського удару в укритті перебували понад 100 дітей та більш як 60 учителів – усі залишилися живими

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з директоркою та вчителями київської школи, яку вранці атакував російський «Шахед». Після розмови глава держави дав доручення щодо оперативного відновлення навчального закладу та забезпечення його енергонезалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента.

За словами Зеленського, під час російської атаки в укритті школи перебували понад 100 дітей та більше 60 учителів. Унаслідок удару всі вони залишилися живими. Президент подякував працівникам навчального закладу за дії під час небезпеки.

«Поспілкувався з директоркою та вчителями київської школи, по якій росіяни сьогодні вранці вдарили «шахедом». Найголовніше – всі живі. Під час атаки в укритті перебували понад 100 дітей та більше 60 учителів. Дякую всьому колективу за чіткі дії, які врятували життя. Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення», – заявив Зеленський.

Таким чином, до відновлення навчального закладу мають долучитися Міністерство освіти і науки, команда Офісу президента та районна державна адміністрація. Окрім ремонту пошкоджень, школа має отримати необхідні рішення для забезпечення енергонезалежності.

Окремо Зеленський заявив, що російські удари по школах та дитячих садках є свідомою тактикою РФ. За його словами, Україна паралельно працює над посиленням протиповітряної оборони та збільшенням кількості засобів для знищення російських безпілотників.

«Бити по школах та дитячих садках – це свідома тактика росіян, які роблять мішенню звичайне життя. І ми безперервно працюємо над посиленням ППО та нарощуємо виробництво українських перехоплювачів проти реактивних «шахедів», щоб захистити наші міста й громади від таких ударів», – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Київ уже зазнав кількох російських атак із застосуванням безпілотників. Зокрема, ворожі дрони атакували район Південного мосту. Через небезпеку рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово обмежували.