Юридична пастка для випускників шкіл: Рада терміново готує рішення

У Раді готують законопроєкт, який дозволить дітям не переходити до іншого закладу через зміну його статусу

Учні 10-х та 11-х класів зможуть завершити навчання у своїх школах, навіть якщо ці заклади змінять статус із ліцею на гімназію. Для цього у Верховній Раді готують окремий законопроєкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в Telegram.

Зараз в Україні триває реформа освіти. З 2027 року старша школа (10–12 класи) стане трирічною та профільною. Навчатися в старших класах можна буде лише у спеціальних закладах – академічних ліцеях. Багато звичайних шкіл, де діти навчаються зараз, такого статусу не отримають – вони стануть гімназіями (лише до 9 класу).

Через це виникла юридична пастка: якщо школа посеред навчального року офіційно втрачає статус ліцею, вона більше не має права вчити 10 та 11 класи. Учнів довелося б терміново переводити в інші заклади. Така колізія виникає тому, що місцеві ради часто змінюють статути та перейменовують школи на гімназії під час сесій посеред навчального року, не чекаючи випуску старших класів.

У середу, 30 вересня, комітет планує розглянути законопроєкт №15082-д. Депутати хочуть рекомендувати Верховній Раді ухвалити його одразу за основу та в цілому.

Для учнів це означатиме, що якщо вони зараз навчаються у 10-му або 11-му класі, їм не доведеться переходити до іншої школи лише через те, що їхній заклад більше не буде ліцеєм. Дитина зможе закінчити старшу школу там, де вже навчається, та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Бабак зазначив, що голосування за законопроєкт у сесійній залі Верховної Ради очікується у жовтні.

За словами депутата, законопроєкт має гарантувати право нинішнім учням, які навчаються за дворічною програмою старшої школи, завершити її у своєму закладі.

Про це питання також написала у Facebook народна депутатка Лариса Білозір. Вона зазначила, що проблема з можливістю завершити навчання у своїх школах виникла ще під час підготовки до реформи старшої школи.

За словами народної депутатки Лариси Білозір, через це батьки та учні не знали, чи зможуть завершити навчання у своїх школах. Деякі заклади припинили набір до старших класів, а частина дітей через невизначеність перейшла до інших шкіл або вступила до коледжів.

Білозір зазначила, що нині у 10-х класах за дворічною програмою старшої школи навчається близько 100 тис. дітей.

Раніше депутати вже реєстрували законопроєкти №15082 та №15082-1, які мали вирішити це питання. Тепер на їхній основі готують новий законопроєкт №15082-д.

Білозір також повідомила, що новий документ передбачатиме можливість надати таким школам додаткову ліцензію. Це дозволить їм завершити навчання нинішніх 10-х та 11-х класів і видати дітям документи про повну загальну середню освіту.