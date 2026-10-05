Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти: що зміниться

За словами Корецького, студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців

З 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів

Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті. За словами прем'єра Сергія Корецького, ключове завдання – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких потребують ринок праці та економіка країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кабміну.

«Затвердили новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за словами Корецького, з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів. Кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

«Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів. Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад. Рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком», – пояснив прем'єр.

Крім того, розширюємо академічну мобільність. «Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців. Викладачі – викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями», – наголосив голова уряду.

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