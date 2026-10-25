Ейджизм – розірвана естафета. Коли учні залишаються без учителів

Наука, освіта й оборона в зоні вікового розлому (частина 2)

«Скажи мені – і я забуду.

Покажи мені – і я запам’ятаю.

Залучи мене – і я зрозумію»

Педагогічна максима

Є знання, які можна записати. А є знання, які живуть лише в людях: як прочитати результат експерименту, що «не так» із приладом, як утримати увагу тридцяти підлітків, як зрозуміти, що командир роти на межі зриву. Це так зване неявне знання. Воно передається тільки особисто – від людини до людини, поруч, у спільній роботі.

Наука, освіта й оборона мають спільну рису: левова частка їхньої спроможності тримається саме на неявному знанні. Тому ейджизм у цих сферах шкодить не так, як у торгівлі чи сфері послуг. Тут він не просто змінює склад колективу – він перериває канал передачі ремесла.

Ця частина написана мазками: замість вичерпного опису – ключові точки напруги в кожній сфері. А наприкінці – розбір того, яких правових механізмів в Україні бракує, щоб ці точки не перетворилися на розломи.

Наука: чому учень не йде до вчителя?

Поширена скарга старшого покоління науковців звучить так: «молоді не хочуть слухати й учитися». Поширена відповідь молодших: «нас нема чого навчити, а те, чого вчать, – застаріло». Обидві позиції містять частку правди, і обидві – спрощення. Небажання навчатися в старших – не риса характеру покоління, а наслідок цілком конкретних причин. Їх щонайменше сім.

Провал покоління-посередника. У 1990-ті в науку майже не прийшли люди, яким сьогодні 45–55. Між досвідченими вченими та аспірантами утворилася вікова прірва в 30-40 років. Без проміжної ланки старший і молодший говорять різними мовами – методологічно, технологічно, навіть стилістично. Посередника, який «перекладав» би досвід, просто немає.

Метрики замість школи. Сучасна система оцінювання вченого спирається на індекси цитування, кількість публікацій у наукометричних базах і короткі грантові цикли. Вона винагороджує швидкий індивідуальний результат, а не багаторічне учнівство. Роки, проведені «під крилом» учителя в довгому проєкті, у такій системі виглядають як втрачений час.

Знецінення наукового ступеня. Коли аспірантура масово стає інструментом відстрочки, а гучні скандали з академічним плагіатом не мають наслідків, ступінь утрачає вагу. Разом із ним – і авторитет тих, хто його чесно здобував. Молодий дослідник робить логічний висновок: якщо регалії нічого не гарантують, навіщо проходити шлях, який до них веде?

Економіка наставництва. Наставництво в науці майже ніде не оплачується як окрема робота. Науковий керівник, який по-справжньому працює з аспірантом, витрачає на це час без компенсації. Аспірант зі стипендією нижче прожиткового рівня змушений підробляти й не має ресурсу на довге навчання. Гра в «учителя й учня» стає взаємно невигідною.

Ілюзія доступного знання. Пошукові системи, а тепер і генеративні моделі штучного інтелекту дають відповідь на будь-яке запитання за секунди. Це створює оманливе відчуття компетентності: інформацію легко сплутати зі знанням, а знання – з навичкою. Проте жоден пошук не навчить, як поводитися, коли експеримент «не йде» третій місяць поспіль.

Досвід у несумісному форматі. Частина знань старшого покоління не кодифікована: вона існує в пам’яті, нотатках, «відчутті». Її не можна завантажити. А стиль передачі – часом авторитарний, у дусі «я сказав – ти виконуй» – відштовхує молодших. Тут відповідальність лежить і на старшому поколінні: неготовність пояснювати і приймати запитання вбиває інтерес швидше за будь-які зовнішні чинники.

Горизонт еміграції. Молодий дослідник, який планує продовжити кар’єру за кордоном, раціонально не вкладається в місцеву наукову школу. Його цікавлять навички, які «конвертуються» на міжнародному ринку. Школа, не інтегрована у світову науку, програє конкуренцію за увагу ще до початку розмови.

Отже, проблема не в тому, що «молодь не та». Проблема в тому, що система зробила наставництво невигідним, ступінь – знеціненим, а проміжну ланку – відсутньою. Поки ці три умови діють, жодні заклики «поважати досвід» не спрацюють.

Освіта: чи зможе школа відтворити вчителя?

Освітня сфера має найдовший цикл віддачі. Помилка в кадровій політиці школи проявляється не через рік, а через 10-15 – у якості абітурієнтів, курсантів, інженерів, лікарів.

Вікова структура педагогічного корпусу в Україні вже сьогодні є зоною ризику: середній вік учителя – близько 45 років, понад третину складу становлять педагоги передпенсійного й пенсійного віку, а приплив молодих фахівців скорочується. Отже, протягом найближчого десятиліття відбудеться масовий природний вихід носіїв предметних методик.

Ключова точка напруги – керівна ланка. Коли закладами освіти, факультетами й кафедрами керують люди без досвіду викладання, руйнується оцінювання: керівник не здатен відрізнити добрий урок від поганого, а отже – відібрати й виховати сильного педагога. До цього додається знецінення педагогічних звань: якщо категорія і звання не впливають ні на призначення, ні на оплату, зникає мотивація до професійного зростання.

Друга точка – молоді педагоги. Їх часто кидають «на амбразуру»: максимальне навантаження і класне керівництво з першого року, без наставника. Значна частина таких учителів залишає професію в перші роки. Тут ейджизм працює у зворотному напрямку: молодого фахівця не вчать, а використовують.

У підсумку школа ризикує одночасно втратити тих, хто знає, як навчати, і тих, хто мав би цьому навчитися.

Оборона: де 25-річний може бути експертом

Оборонна сфера сьогодні – найцікавіший і найскладніший випадок. Війна вперше в новітній історії створила масову «зворотну експертизу»: 25-річні оператори безпілотних систем, фахівці з радіоелектронної боротьби та цифрових систем управління часто знають про сучасний бій те, чого не знає жоден підручник. Це об’єктивна реальність, і вона цілком законно підриває автоматичний авторитет звання й віку.

Але саме тут виникає небезпечна асиметрія. Технологічна експертиза оновлюється кожні три–шість місяців. А організаційна – як побудувати систему забезпечення, як готувати резерви, як керувати бригадою в тривалій кампанії, як вибудувати військову освіту – формується роками. Конфлікт поколінь у війську часто є конфліктом саме цих двох типів експертизи. Перемагає той, хто їх поєднує.

Військова освіта. Найбільший ризик – керівники й викладачі без бойового і командного досвіду, а з іншого боку – бойові ветерани без педагогічної підготовки. Перші не знають, чого вчити. Другі не знають, як вчити. Правильна модель – парний інструкторський склад: досвідчений педагог-методист разом із практиком із фронту.

Сержантська ланка. У стандартах НАТО сержант – носій традиції, ремесла й виховання. Це та сама проміжна ланка, на руйнуванні якої обпеклася російська армія. Збереження і посилення сержантського корпусу – найдешевший спосіб не допустити розриву поколінь у війську.

Офіцери з великою вислугою. Офіцери з 30–40 роками служби – носії інституційної пам’яті армії. Водночас за умов воєнного стану коло законних підстав для звільнення з військової служби суттєво звужене, а вислуга років самостійною підставою не є. Людина, досвідом якої не користуються, не має ні застосування, ні гідного виходу. Формально штат заповнений, фактично досвід заблокований.

В обороні ворогом є не вік, а монополія одного типу експертизи. Відкинути старших як «радянську школу» так само небезпечно, як відкинути молодших як «дітей із дронами». Рішення – закріпити парні формати: командир і радник, інструктор і методист, офіцер і сержант.

Білі плями в законі: яких механізмів бракує Україні?

Почнімо з того, що є. Принцип рівності закріплений статтею 24 Конституції через формулу «інші ознаки». Кодекс законів про працю (стаття 2-1) прямо забороняє дискримінацію за віком. Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» містить вік серед захищених ознак. Закон «Про зайнятість населення» забороняє вимоги щодо віку в оголошеннях про вакансії. На державній службі встановлено граничний вік 65 років із можливістю продовження до 70.

Тобто норма «не дискримінувати» існує. Бракує механізмів, які змушують її працювати, особливо за воєнного стану, коли багато процедур спрощено. Нижче – прогалини, які, на нашу оцінку, найбільше впливають на ризик ейджизму в обороні, науці, освіті й державному управлінні. Аналіз має публіцистичний характер і відображає законодавство станом на час написання. Конкретні формулювання змін потребують фахового юридичного опрацювання.

Відповідальність за дискримінацію. Немає чіткого складу правопорушення, санкції, визначеного органу і строків розгляду скарг на вікову дискримінацію в публічній сфері. Без цього заборона залишається декларацією.

Строк для «воєнних» винятків. Призначення без конкурсу, дозволені на час воєнного стану, не мають граничного строку і не супроводжуються публічною звітністю. Потрібні граничний строк таких призначень, відкритий реєстр винятків і обов’язкова атестація після скасування воєнного стану. Інакше виняток неминуче стає нормою.

Захист колективу при зміні керівника. Немає механізму, який запобігав би «зачистці команди» під гаслом оновлення. Потрібні адаптаційний період із мораторієм на кадрові рішення і автоматичний кадровий аудит, якщо після зміни керівника за рік замінено понад визначену частку ключових посад.

Відповідальність того, хто призначає. Сьогодні за невдале призначення відповідає лише призначенець. Посадова особа, яка підписала призначення в обхід вимог, має нести персональну відповідальність за його наслідки.

Статус наставника. Наставництво не має правового статусу й окремої оплати, тож передача досвіду залежить від ентузіазму. Потрібно закріпити посади і норми оплати наукового керівника школи, методиста-наставника в закладі освіти, військового інструктора-наставника.

Гідний вихід для кадрових військових. Для офіцерів із великою вислугою потрібна окрема підстава звільнення під час воєнного стану – для визначених категорій, зі збереженням забезпечення від найвищої обійманої посади та з можливістю перейти до резерву інструкторів.

Передача знань при звільненні. Немає обов’язкової процедури передачі справ і знань під час звільнення ключових фахівців. Її варто зробити умовою остаточного розрахунку, щоб інституційна пам’ять не йшла разом із людиною.

Моніторинг вікової структури. Немає відкритої щорічної статистики за віком і стажем у розрізі категорій посад (з урахуванням вимог секретності в обороні). Через це проблему видно лише постфактум.

Непорушні кваліфікаційні вимоги. Потрібен перелік посад, де кваліфікаційні вимоги не підлягають винятку взагалі: науковий ступінь для керівника наукової установи, педагогічний стаж для керівника закладу освіти.

Гармонізація з правом ЄС. Директива Ради 2000/78/ЄС про рівне ставлення у сфері зайнятості прямо охоплює вік і допускає вікові обмеження лише за умови їх об’єктивного обґрунтування. Її повна імплементація – частина зобов’язань України як кандидата на членство. Отже, протидія віковій дискримінації – це не лише питання внутрішньої кадрової політики, а й елемент євроінтеграції. Цей аргумент дає змогу перевести дискусію з емоційної площини в правову.

Результати аналізу

Наука. Небажання молодших навчатися в старших спричинене не характером покоління, а структурою: відсутністю проміжної вікової ланки, метриками, що карають довге учнівство, знеціненням ступеня й неоплачуваним наставництвом.

Освіта. Головний ризик – одночасний вихід носіїв методик і відтік молодих педагогів; критична точка – керівники без досвіду викладання.

Оборона. Конфлікт поколінь тут є конфліктом технологічної та організаційної експертизи. Перемагає система, яка поєднує їх у парних форматах, а не та, що обирає одну з них.

Законодавство. Загальна заборона вікової дискримінації є, механізмів її реалізації немає: санкцій, строків, звітності, відповідальності того, хто призначає, статусу наставника і гідного виходу для кадрових військових. Воєнний стан створив зону підвищеного ризику: спрощені процедури призначень без строку дії й без звітності – головний канал, через який виняток перетворюється на норму.

Короткі висновки…

Наука, освіта й оборона тримаються на неявному знанні, яке передається лише від людини до людини. Ейджизм у цих сферах – це не конфлікт характерів, а розрив каналу передачі. Відповідальність за нього спільна: старші часто не вміють передавати, молодші не мають стимулів приймати, а держава не створила механізмів, які зробили б передачу обов’язковою і вигідною.

Українське законодавство засуджує вікову дискримінацію, але не має інструментів, щоб її зупинити. Найнагальніші – строк і прозорість для «воєнних» винятків у призначеннях, адаптаційний період для нових керівників, відповідальність того, хто призначає, правовий статус наставника і гідний вихід для кадрових військових із великою вислугою.

Що станеться, якщо нічого з цього не буде зроблено? Відповідь – у сценаріях третьої частини.

Олег Семененко, для «Главкома»