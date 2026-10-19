Протести у Франції. Студенти заблокували вхід до Лувру

Після масштабних заворушень влада Марселя заборонила публічні зібрання, а французький бізнес повідомив про збитки на сотні мільйонів євро

У Франції на тлі масових протестів студенти заблокували вхід до паризького музею Лувр. У такий спосіб вони висловили підтримку демонстраціям старшокласників та виступили проти дій поліції, які назвали репресіями. Тим часом влада Марселя запровадила тимчасову заборону на проведення демонстрацій і публічних зібрань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France24.

Інформацію про блокування входу до Лувру підтвердили керівництво музею та представники двох профспілок. Біля музею протестувальники розмістили листівки, у яких пояснили причини своєї акції. Студенти заявили, що прагнуть підтримати старшокласників, які беруть участь у демонстраціях, а також засудити дії правоохоронців. «Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший музей у світі», – йшлося в листівці, розміщеній біля Лувру.

На тлі протестів влада Марселя, другого за величиною міста Франції, ухвалила рішення про тимчасові обмеження на проведення масових заходів. У місті заборонили будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із 12:00 до 20:00.

Ситуація у Франції загострилася після заворушень, які відбулися протягом вихідних. Протести супроводжувалися випадками насильства та мародерства, що спричинили значні збитки для підприємств.

За оцінками голови Торгово-промислових палат Франції, безпосередньо від заворушень постраждали понад 2000 підприємств. Загальний розмір збитків оцінюють у сотні мільйонів євро.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню провів кризові переговори з членами уряду. Після зустрічі він має виступити з телевізійним зверненням. Представники французької влади також прокоментували масштаби насильства, яке супроводжувало протести.

Міністр у справах міст Франції Венсан Жанбрюн назвав заворушення формою повстання. Він засудив злочинність, яка, за його словами, підживлюється торгівлею наркотиками.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен своєю чергою звернув увагу на проблеми в роботі правоохоронних органів під час протидії насильству з боку ультралівих протестувальників.

За його словами, французькі силові структури демонструють високу ефективність у боротьбі з терористичними загрозами та організованою злочинністю. Водночас їхня реакція на загрози, пов'язані з ультралівими протестувальниками, виявилася менш результативною.

Перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.