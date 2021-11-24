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    Уряд змінив порядок проведення ЗНО

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    ЗНО два роки поспіль відбувалися в умовах карантину - Уряд змінив порядок проведення ЗНО
    ЗНО два роки поспіль відбувалися в умовах карантину
    фото: Уніан

    Документ привели у відповідність до карантинних умов

    Кабінет міністрів ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, зміни стосуються проведення ЗНО в умовах карантину.

    Питання розглянуто на засіданні уряду 24 листопада, інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

    «Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО. Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО», – зазначають у відомстві.

    Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

    Раніше в листопаді Міносвіти оприлюднило графік зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Згідно з ним, реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня.

    ЗНО відбудеться у травні та червні
    ЗНО відбудеться у травні та червні

    Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

    Також стали відомі дати пробного ЗНО-2022.

    Крім того, Міносвіти змінить правила вступу до вишів: чого чекати у 2022 році.

    Раніше було оприлюднено рейтинг областей за результатами ЗНО-2021.

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    Уряд змінив порядок проведення ЗНО