Уряд змінив порядок проведення ЗНО

ЗНО два роки поспіль відбувалися в умовах карантину

Документ привели у відповідність до карантинних умов

Кабінет міністрів ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, зміни стосуються проведення ЗНО в умовах карантину.

Питання розглянуто на засіданні уряду 24 листопада, інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО. Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО», – зазначають у відомстві.

Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

Раніше в листопаді Міносвіти оприлюднило графік зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Згідно з ним, реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня.

ЗНО відбудеться у травні та червні

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Також стали відомі дати пробного ЗНО-2022.

Крім того, Міносвіти змінить правила вступу до вишів: чого чекати у 2022 році.

Раніше було оприлюднено рейтинг областей за результатами ЗНО-2021.