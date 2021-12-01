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    Найкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч премії

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    Грошова винагорода присуджується для того, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО, а також стимулювати учнів до здобуття високого рівня знань у школах - Найкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч премії

    Грошова винагорода присуджується для того, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО, а також стимулювати учнів до здобуття високого рівня знань у школах

    фото: x-vymir.com

    Стипендію отримають 30 осіб

    Верховна Рада ухвалила постанову про присудження щорічної премії парламенту найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання (ЗНО), здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік. Постанову №6254 підтримали сьогодні 303 народні депутати.

    Розмір однієї премії складає 100 тисяч гривень, її отримають 30 осіб.

    «Список претендентів на присудження премії формується Українським центром оцінювання якості освіти на підставі рейтингу осіб, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, які виконали сертифікаційні роботи ЗНО, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, які отримали щонайменше 790 балів», – йдеться в пояснювальній записці.

    Грошова винагорода присуджується для того, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО, а також стимулювати учнів до здобуття високого рівня знань у школах та продовження ними навчання в українських ВНЗ.

    До слова, Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів.

    Раніше уряд змінив порядок проведення ЗНО. Також Міносвіти оприлюднило нові умови вступу до вишів.

    До слова, стали відомі дати пробного ЗНО-2022. Ще було оприлюднено рейтинг областей за результатами ЗНО-2021.

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    Теги: Верховна Рада ЗНО-2021 ВНЗ гроші рейтинг навчання премія школярі
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    Найкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч премії