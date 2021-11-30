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    Більше спеціальностей і менше документів: нові умови вступу до вишів

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    Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів - Більше спеціальностей і менше документів: нові умови вступу до вишів
    Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів
    фото: Український католицький університет

    Вступна кампанія – 2022 проходитиме у липні

    В Україні етап вступної кампанії планують провести у традиційні для вступників та закладів терміни – в липні 2022 року. Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів, а єдине фахове випробування у форматі ЗНО буде розширено на більшу кількість спеціальностей, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

    Основні новації прийому вступників у 2022 році:

    • розширення можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;
    • удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
    • скорочення переліку паперових копій документів, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
    • розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО – у 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
    • зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до вишів;
    • зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію;
    • для вступників на спеціальності 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

    Докладніше про вступну кампанію 2022 року можна дізнатись за посиланням.

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    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта вуз студенти навчання університет
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    Більше спеціальностей і менше документів: нові умови вступу до вишів