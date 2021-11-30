Більше спеціальностей і менше документів: нові умови вступу до вишів

Вступна кампанія – 2022 проходитиме у липні

В Україні етап вступної кампанії планують провести у традиційні для вступників та закладів терміни – в липні 2022 року. Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів, а єдине фахове випробування у форматі ЗНО буде розширено на більшу кількість спеціальностей, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Основні новації прийому вступників у 2022 році: