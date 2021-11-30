Більше спеціальностей і менше документів: нові умови вступу до вишів
Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів
фото: Український католицький університет
Вступна кампанія – 2022 проходитиме у липні
В Україні етап вступної кампанії планують провести у традиційні для вступників та закладів терміни – в липні 2022 року. Абітурієнти подаватимуть цьогоріч менше копій документів, а єдине фахове випробування у форматі ЗНО буде розширено на більшу кількість спеціальностей, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Основні новації прийому вступників у 2022 році:
- розширення можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;
- удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
- скорочення переліку паперових копій документів, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
- розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО – у 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
- зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до вишів;
- зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію;
- для вступників на спеціальності 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.
Докладніше про вступну кампанію 2022 року можна дізнатись за посиланням.
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