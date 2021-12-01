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    Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів

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    Через карантин строки зарахування іноземних студентів&nbsp;продовжили - Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів
    Через карантин строки зарахування іноземних студентів продовжили
    фото: Черкаський державний технологічний університет

    Наразі в Україні навчається понад 75 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу

    Міністерство освіти та науки продовжило термін набору іноземних студентів до українських університетів ще на два тижні – до 15 грудня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

    Відповідний наказ міністерства вже зареєстрований в Міністерстві юстиції України та набув чинності 30 листопада.

    У документі зазначається, що через карантин строки зарахування іноземних студентів продовжили двічі на рік: до 15 грудня 2021 року та до 1 березня 2022 року.

    Зазначеним наказом також врегульовано питання строків, необхідних для виконання процедур вступної кампанії для оформлення документів, що дають право перебувати в Україні протягом навчання.

    До слова, у 2021 році зменшилася кількість запрошень для іноземців до наших університетів. Зокрема, медичні виші, які зазвичай у лідерах за запрошеннями, цього року не добрали абітурієнтів з Індії.

    Найбільше запрошень на навчання зареєстрували:

    • Приватний виш «Міжнародний європейський університет»;
    • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
    • Харківський політехнічний інститут;
    • Одеський державний аграрний університет;
    • Харківський національний медичний університет;
    • Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»;
    • Полтавський університет економіки і торгівлі;
    • Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;
    • Харківський національний університет радіоелектроніки;
    • Білоцерківський національний аграрний університет.

    Загалом в Україні навчається понад 75 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу.

    Раніше уряд змінив порядок проведення ЗНО.

    Також Міносвіти оприлюднило нові умови вступу до вишів.

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    Теги: Міністерство освіти і науки студенти іноземці навчання університет
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    Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів