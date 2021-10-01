У Хмельницькій області директора школи судитимуть за булінг

Директор не повідомив поліцію про випадок цькування у школі

Керівник навчального закладу знав про булінг, але не повідомив про це

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області поліцейські склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника.

Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте результату не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції.

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор.

Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі школярку госпіталізували після спілкування із директоркою школи. Мати однієї з учениць поскаржилася на директора депутату.

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