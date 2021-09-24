У Кривому Розі восьмикласницю рятувала «швидка» після спілкування з директоркою

Педагог 10 хвилин кричала на дитину, внаслідок чого у дівчинки піднявся тиск до 140/90

У Кривому Розі школярку госпіталізували після спілкування із директоркою школи. Мати однієї з учениць поскаржилася на директора депутату. Про це місцевий чиновник Юрій Понькін написав на сторінці у Facebook.

Мати однієї з учениць школи №48 поскаржилася на директора депутату.

За словами матері, її донька, учениця 8-го класу зазнала сильного морального тиску від директора закладу Ольги Лузан. Педагог 10 хвилин кричала на дитину, внаслідок чого у дівчинки піднявся тиск до 140/90.

На перерві класна керівниця помітила тремор в учениці та відвела до медкабінету. Дівчинці дали пігулку, але це дитині не допомогло. Тоді на місце викликали «швидку».

«Тут треба додати, що дівчина має хронічні захворювання, про які педскладу відомо. Чи відомо директорці навчального закладу про етику спілкування, про загрози здоров'ю від терору – навряд. Пані Лузан, до речі, сама довгий час провела на лікарняному. Це так вона скучила за роботою? Як депутат, як місцевий, котрий занадто вже багато чув про неадекватну поведінку Ольги Олексіївни, обурений. Прикладу зусиль сам, якщо не побачу реакції з боку Виконком Тернівської районної у місті ради Антон Недоступ Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. А якщо дівчина тепер зіткнеться з проявами булінгу – долучимо органи поліції», – написав депутат Понькін.

У коментарях зібралося доволі багато обурених батьків. Вони висловили бажання подати колективну заяву на директора школи. Чи дійде до цього справа – невідомо.

Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

До слова, поліцейські склали протокол за булінг на директорку ліцею в Червоноградському районі Львівської області. За скоєне педагогу загрожує штраф або виправні роботи.