У Львові будують школу за допомогою 3D-принтера (відео)

Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб

У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів

У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку. Таким чином зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

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За словами міністра, подібну технологію вперше використовують для будівництва навчального закладу.

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Нове приміщення матиме прощу 500 кв. метрів і буде найбільшим у світі, яке збудують за допомогою 3D-друку.

Таке будівництво на 20% дешевше та у 10 разів швидше, ніж традиційне.

Нагадаємо, польське місто Хелм з'єднають з українським кордоном швидкісною магістраллю. Генеральна дирекція національних доріг і автострад уже має контракти на будівництво нової траси S12.

Крім того, на трасах Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням російського Калінінграда й Калінінградської області після рішення урядової комісії схвалити новий варіант – Крулевець і Крулевецька область. Про це повідомила Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі.Як зазначається, заміна знаків розпочалась у Вармінсько-Мазурському воєводстві з національної дороги №51 у селі Дивіти та Доброму Місті, а також сіл Возлавки й Лютри вздовж національної дороги №57.