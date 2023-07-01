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Естонія посилює штрафи за використання російської мови у школах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Естонія посилює штрафи за використання російської мови у школах
Естонія посилює штрафи для шкіл, де педагоги не дотримуються мовного законодавства
фото з відкритих джерел

На сьогодні максимальний розмір штрафів вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становить 640 євро

Від 1 серпня 2023 року в Естонії зростуть штрафи для шкіл з учителями, які не володіють державною мовою і продовжують викладати російською. Штраф становитиме 9600 євро. Про це повідомляє ERR

З 1 серпня 2023 року штрафи для шкіл з освітянами, які не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів і можуть сягати 9600 євро у разі регулярних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.

Крім того, Мовний департамент отримає більше важелів впливу. Якщо досі співробітники відомства могли оцінювати рівень естонської мови вчителів на основі інтерв'ю, то з нового навчального року вони матимуть право ходити та перевіряти, що насправді відбувається на уроках.

Мер міста Нарва Катрі Райк вважає, що підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

«Зрозуміло, коли штраф 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, – але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити», – сказав Райк.

За даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2500 педагогів, які недостатньо володіють естонською мовою.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Праги винесла штрафи правопорушникам, які під час демонстрації біля Національного музею намагались зірвати прапор України.

Теги: штраф самоврядування Естонія мова

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