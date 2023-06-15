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У київських школах проходить свято останнього дзвоника (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У київських школах проходить свято останнього дзвоника (фото)
За рекомендацією КМДА, останні дзвоники у столичних школах пройдуть 15 та 16 червня
фото: glavcom.ua

З 9 та 11 класів цього року випускається майже 50 тис. школярів

15 червня у школах столиці лунає останній дзвоник. Шкільні лінійки вже другий рік поспіль проходять в умовах повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стала підвищена безпека.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів, що закладам освіти не давали єдиних рекомендацій, окрім основних заходів щодо безпеки. Кожна школа обирала самостійно зручний та безпечний формат проведення свят. Він також наголосив, що тільки з 9 та 11 класів цього року випускається майже 50 тис. школярів, для яких останній дзвоник – справжнє свято.

Українські випускники з нетерпінням чекали на свято
Українські випускники з нетерпінням чекали на свято

Основні правила безпеки

Якщо під час заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно спуститися в укриття. Це стосується як святкових лінійок, так і випускних.

У школах, де немає укриття або вони знаходяться у потенційно небезпечному регіоні, рекомендується провести свято останнього дзвінка в режимі онлайн.

На територіях, де навчання проходило лише в режимі онлайн та де існує небезпека будь-яких заходів, проводити випускні не будуть. Це важливо для безпеки дітей, батьків та вчителів.

У разі повітряної тривоги учасникам святкових лінійок необхідно пройти до укриттів
У разі повітряної тривоги учасникам святкових лінійок необхідно пройти до укриттів

Зазначимо, що останні дзвоники також проведуть 16 червня. Це залежить від рішення адміністрації школи.

Для випускних вечорів у Департаменті освіти рекомендують обрати 21-23 червня, адже 23 червня закінчиться основна сесія НМТ (випускного іспиту). Формат заходів кожна школа може визначити на власний розсуд. Єдиний обов'язковий момент – безпека всіх учасників заходів та дотримання правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що абітурієнт під час мультипредметного тесту намагався обдурити систему. У мережі з’явилося відео про те, як стороння людина виконує вдома завдання національного мультипредметного тесту замість якогось учасника, який у цей самий час перебував у тимчасовому екзаменаційному центрі, проте всі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тому впродовж певного часу обіцяють знайти того, хто намагався обдурити систему. Результати такого учасника чи учасників анулюють і використати їх для вступу не буде змоги. 

Теги: Київ свята школа правила безпеки

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