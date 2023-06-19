Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи

Кличко повідомив, що до 30 вересня частково буде обмежений рух транспорту на вулиці Щербаківського

Капітальні ремонти та реконструкція тривають на восьми об’єктах Києва

У Києві, попри війну, відповідні служби продовжують капітальні та поточні ремонти доріг. Дорожники оновлюють найбільш проблемні за станом об’єкти і ті, ремонт яких розпочали раніше. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги міста, бо інфраструктура потребує належного утримання і оновлення. Наприклад, у березні дорожники відновили капітальні ремонти шести вулиць, які призупиняли через повномасштабне вторгнення російських варварів. Роботи на майже всіх об’єктах мають завершити цього року», – зазначив Кличко.

Зокрема, наприкінці травня вже завершили капітальні ремонти вулиць Гетьмана Скоропадського та Шумського. Відновили капремонт Кільцевої дороги на ділянці від Одеської площі до вулиці Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Останніми роками ми взялися і за ремонти вулиць із бруківки. Після ремонту Володимирського і Подільського узвозів та вулиці Грушевського ремонтують зараз дорожник вулиці Богдана Хмельницького та Шовковичну. Це – поточний, не капітальний ремонт. І роблять його силами ШЕУ, з метою економії коштів», – зауважив Віталій Кличко.

Також капітальні ремонти та реконструкція тривають ще на восьми об’єктах – на вулиці Липківського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Татарській, Трускавецькій, Довженка, Ентузіастів, проспекті Івасюка (колишній просп. Героїв Сталінграда), на Дегтярівському шляхопроводі. Через ремонт цей шляхопровід, який вже перебував в аварійному стані, закрили до 30 листопада. На час робіт проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори.

До 30 вересня частково обмежений рух транспорту і на вулиці Щербаківського. Там розпочали масштабний поточний ремонт. Покриття оновлюють на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовчогірської (колишня назва – вул. Ставропольська). Частково обмежили рух до 30 вересня і на проспекті Воскресенському (колишній бульвар Перова). У рамках ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це продовжить термін експлуатації дорожнього покриття й відтермінує проведення капітального ремонту. Поточні ремонти також тривають на вулицях Милославській та Пирогова.

Як повідомлялося, у столиці завершено роботи з благоустрою та відновлення дорожнього покриття на вулиці Вадима Гетьмана, 19. Наразі рух транспорту проїжджою частиною повністю відновлено.