В українських школах введуть двомовне викладання: коли це станеться

В Україні двомовне викладання передбачене у рамках реформи освіти

В українських школах хочуть запровадити нову освітню модель так званої «білінгвальної освіти», але зроблять це не раніше 2027 року. Спочатку двома мовами, а саме українською та англійською, вестимуть один профільний предмет, згодом в ідеалі всі. Однак хто має викладати фізику, хімію чи біологію іноземною, поки незрозуміло. Про це пише Суспільне Новини.

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Зазначимо, що білінгвальна освіта передбачає одночасне викладання всіх або вибіркових предметів двома або більше мовами. Вперше її впровадили у США. Університет Кембриджа має одну з найбільших програм по розвитку такої системи викладання у школах та допомагає організувати процес у понад 10 країнах.

Впровадити у курс старшої школи двомовного викладання, зокрема, англійською та українською мовою запропонувало Міністерство освіти та науки. Ідея передбачена масштабною програмою реформи середньої освіти, яка реалізується вже кілька років, розповів директор ректорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько.

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«Розвиток білінгвальної освіти закладений у програмі великої трансформації «Освіта 4:0: український світанок». Держава ставить мету забезпечити українське учнівство умовами для належного опанування англійської», – зазначив посадовець. За його словами, зміни мають впровадити з 2027 року. Саме тоді завершиться розподіл на молодшу, середню та старшу школу. Якщо спрощено, то після 9 класу учні повинні будуть обрати ліцей, у який вступатимуть.

Білінгвальну освіту планують впровадити у наукових ліцеях, уточнив Єресько. Першочергово одночасно вдома мовами вивчатимуть тільки обов’язковий профільний предмет. У разі успіху програму мають розширити й на інші.

Як саме готуватимуть, чи де набиратимуть вчителів для такого викладання, не уточнюють. Зазначимо, що згідно із законодавством, на посади вчителів приймаються люди, які мають педагогічну або просто профільну вищу освіту та/або професійну кваліфікацію. Тож теоретично вчителі фізики, хімії тощо можуть вести предмети англійської. Для цього вони повинні пройти навчання за акредитованою програмою в якомусь навчальному центрі. Однак чи діє ця система навпаки, адже іноземна мова - це питання без відповіді.