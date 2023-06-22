Поляки будують нову трасу до кордону з Україною: подробиці

Перший відрізок швидкісної дороги буде готовий уже навесні наступного року

Польське місто Хелм з'єднають з українським кордоном швидкісною магістраллю. Генеральна дирекція національних доріг і автострад уже має контракти на будівництво нової траси S12. Про це пише видання money.pl.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генеральна дирекція доріг і національних доріг Польщі (GDDKiA) готується до надзвичайно інвестиції. Мова йде про будівництво швидкісної дороги від містечка Пяски, що на схід від Любліна, до польсько-українського переходу в Дорогуську.

Будівництво дороги протяжністю близько 75 км розділено на чотири ділянки. І всі вони вже мають своїх виконавців. У понеділок GDDKiA підписало договір із компанією Stecol Corporation на проектування та будівництво останньої ділянки – від Дорогуська до Хелма.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво, що з початкового плану вирізали 6-кілометрову ділянку в районі розв’язки у Дорогуську. Його вирізали з початкового плану, оскільки там знайшли промислові відходи. Тож вирішили, що швидкісна дорога піде в обхід полігону. Однак це вимагає отримання всіх дозволів на інвестиції з самого початку. Зараз триває робота над проектною документацією.

Вартість будівництва траси у Люблінському воєводстві становить приблизно 2,5 мільярда злотих. Об’їзна дорога Хелма має бути готова у 2025 році. Ділянки Пяски – Дорогуча та Хелм – Дорогуськ мають відкрити вже за рік, а останній фрагмент шляху – у 2027 році.

Підрядник матиме 39 місяців для реалізації інвестицій, не враховуючи зимовий період (з 16 грудня по 15 березня). Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей Польщі очікує, що будівництво закінчиться у 2027 році.

Нагадаємо, на трасах Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням російського Калінінграда й Калінінградської області після рішення урядової комісії схвалити новий варіант – Крулевець і Крулевецька область. Про це повідомила Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі.Як зазначається, заміна знаків розпочалась у Вармінсько-Мазурському воєводстві з національної дороги №51 у селі Дивіти та Доброму Місті, а також сіл Возлавки й Лютри вздовж національної дороги №57.