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Уряд розглядає можливість додати польську мову до предметів ЗНО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд розглядає можливість додати польську мову до предметів ЗНО
В МОН України опрацьовують визнання польських іспитів при вступі до українських вишів
фото: Офіс президента

Верещук: Українські діти повинні мати змогу скласти ЗНО з польської мови

Польська мова може стати однією з іноземних мов, яку буде включено до предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Сьогодні пройшла нарада, на якій обговорювались можливості отримання освіти українцями в Польщі й поляками – в Україні. Зокрема, обговорювалася можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО. 

«Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови», – сказала Верещук.

За словами Верещук, об’єднання з поляками є запорукою сталого розвитку та безпеки, а освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. 

Також на нараді йшлося про те, що Міносвіти розробляє для громадян Польщі алгоритм визнання результатів Egzamin maturalny (польської матури) для вступу до українських навчальних закладів. Тим часом у Польщі вже визнаються українські шкільні атестати та результати ЗНО для вступу до місцевих вищих навчальних закладів.

«Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти», – додала міністриня.

Нагадаємо, що під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти знову пропонують альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту. Про це повідомив на брифінгу 20 січня міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Пропонується, що національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тест випускники складатимуть в один день. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

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