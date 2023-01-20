Вступна кампанія-2023: мультитест знову пропонується як альтернатива ЗНО

Планується проведення двох сесій мультимедійного тесту (НМТ): основної і додаткової

Під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту. Про це повідомив на брифінгу 20 січня міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.

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«Той механізм, який був запропонований Міністерством і комітетом на 2022 рік, виявився успішним. Ми маємо рекордну кількість зарахованих до професійно-технічних та фахових вищих закладів у 2022 році. А саме, це майже 622 тисячі вступників. Окремим елементом моделі була можливість вступу наших абітурієнтів у 58 містах в 32 країнах світу», – заявив міністр.

Шкарлет зазначив, що міністерство освіти та науки України, врахувуючи безпекову ситуацію, а також побажання батьків і вчителів, систематично впродовж року набирало статистику щодо прийняття рішень по формуванню моделі вступу на 2023 рік.

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«Єдиним інструментом вступу є ЗНО, але враховуючи безпекову ситуацію, ми моделюємо максимально безпечний вступ і подаємо на розгляд Верховної Ради спільну узгоджену модель вступу в межах вдосконалення НМТ по вступу в 2023 році», – сказав він.

Пропонується, що національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тест випускники складатимуть в один день.

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

Планується проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

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Крім того, випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Очікується найближчим часом внесення відповідного урядового законопроєкту до парламенту.

Нагадаємо, цьогоріч Міністерство науки та освіти планує звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів 4-х та 9-х класів. У міністерстві підготували відповідний наказ про звільнення учнів від ДПА у 2022/2023 році та надіслали його до Мін'юсту для реєстрації. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України вирішило змінити логотип під час війни. Символ відомства викликав неоднозначну реакцію у соціальних мережах. Українці здебільшого питають: яка була потреба такого оновлення, скільки воно коштує, що нове лого означає і чим не влаштовувало попереднє?

Міністерство освіти і науки прокоментувало скандал довкола свого нового логотипу. У відомстві заявляють, що новий логотип був подарований громадською організацією й бюджетних коштів на це не витрачали.