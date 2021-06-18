ЗНО з математики не склали 31% учасників, з англійської – 10%

Експерти визначили порогові бали «склав/не склав» для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%. Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Згідно з повідомленням, в четвер відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу «склав / не склав».

«Були визначені порогові бали «склав / не склав» для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики. Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити граничний бал з іноземних мов, який відповідає 18 тестовими балами, з математики – 10, з фізики – 12», – додано в повідомленні.

Від кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів та обрали визначення результатів за шкалою 100-200 балів, поріг «склав/не склав» не подолали:

з англійської мови – 10,68%,

з іспанської мови – 15,79%,

з німецької мови – 11,49%,

з французької мови – 8,94%,

з математики – 31,11%,

з фізики – 8,33%.

Підкреслено, що 18 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів і 12 балів (з предметів, результати тестувань з яких зараховуються як оцінка за ДПА), з математики результати ЗНО і державного підсумкового оцінювання будуть розміщені 19 червня.

Нагадаємо, в Україні закінчилась основна сесія ЗНО.

В УЦОЯО нагадали, що цього року Верховна Радою ухвалила закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення та часу, необхідного на доставку документів) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

До переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві. Найвищу позицію серед українських вишів посідає Харківський національний університет ім. Каразіна (511-520 місце у світовому рейтингу). Минулоріч цей заклад був у світовому рейтингу на 477 позиції.