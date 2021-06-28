Ілону Маску 50. Мати засновника Tesla та SpaceX опублікувала рідкісне фото

Мей Маск наголосила, що старший син приніс їй «багато любові»

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск 28 червня відзначає своє 50-річчя.

З цієї нагоди його мати – 73-річна канадсько-південноафриканська модель Мей Маск – опублікувала зворушливе фото, на якому вона тримає на руках новонародженого сина. Знімок з'явився в її Instagram.

«З днем народження, Ілон! Дякую за цей чудовий день 50 років тому. Ти приніс мені величезну радість. Багато любові!» – йдеться у підписі до фото.

Мей Маск привітала старшого сина з днем народження / фото instagram.com/mayemusk

Ілон Маск з'явився на світ у Преторії – столиці ПАР. Його батьком був південноафриканський підприємець Еррол Маск, а матір'ю – канадська модель Мей Маск, в дівоцтві Хальдман. Пізніше в сім'ї народилися ще дочка Тоска і син Кімбал.

З дитинства Ілон ріс замкнутим і віддавав перевагу книгам перед іграми з однолітками. Найбільше йому подобалися наукова література і фентезі. Як згадував Еролл, у 4 роки син поцікавився у батьків, де починається і закінчується світ.

Мей Маск з первістком Ілоном (70-ті роки)

У Ілона є молодший брат Кімбал та молодша сестра Тоска.

Ілон, Тоска та Кімбал будинку в ПАР

Коли Ілону виповнилося 10 років, на день народження батько подарував йому 8-бітний персональний комп'ютер Commodore VIC-20. Уже через два роки хлопчик продав за $ 500 свою першу гру Blastar, а отримані гроші він вклав у фармацевтичну компанію, за якою стежив через ЗМІ. Коли хлопець закінчив школу, на його рахунку вже була солідна сума.





Ілон з братом / фото instagram.com/mayemusk

Після школи Ілон разом з братом Кімбалом полетіли в Канаду, куди після розлучення з чоловіком-тираном повернулася Мей. Там він вступив до Королівського університету в Кінгстоні (округ Онтаріо). Потім був Пенсільванський університет і диплом бакалавра факультетів економіки і фізики.

На цьому Маск не зупинився і відправився в Стенфордський університет, де надовго не затримався, оскільки захопився власною справою. Разом з братом Кімбалом вони зайнялися розробками програмного забезпечення для новинних агентств, серед яких був такий гігант як The New York Times. Мей не залишилася осторонь і допомогла синам, вклавши в стартап $ 10 тисяч. Крім того, вона кожні 2 місяці влаштовувала перевірку і допомагала в складанні бізнес-планів.

У 1999 році брати продали Zip2 за $ 308 млн. З цих грошей Ілону дісталося тільки $ 22 млн, більшу частину яких він вклав в новий проект X.com. Його партнером у цій справі став розробник системи PayPal Пітер Тіль. Вони вирішили провести злиття компаній, але це стало помилкою Ілона. Під час одного з від'їздів його заочно звільнили з ради директорів. Правда, 11,7% акцій PayPal, які залишилися в нього, після продажу останньої аукціону еBay за півтора мільярда доларів принесли Маску $175 млн. З них $100 млн він вклав у SpaceX, а а $ 70 млн – в Tesla Motors.

Обидві компанії стали дуже успішними, а Маск сьогодні займає 3 місце в списку найбагатших людей планети і задає світовий порядок на біржових ринках.

Крім успіху в бізнесі і світового визнання як геній сучасної інженерії, Маск у свої 50 років є батьком шести синів. П'ятьох йому народила перша дружина Жюстін Вілсон, з якою Ілон познайомився під час навчання в Королівському університеті й одружився в 2000 році. Первісток пари, Невада Олександр, помер ще немовлям. Для молодих батьків це стало величезним ударом, але не зупинило в рішенні мати ще спадкоємців. За допомогою ЕКЗ Жюстін народила чоловікові близнюків Ксавьера і Гріффіна, а трохи пізніше – трійнят Саксона, Дамьєна і Кая. Після розлучення в 2008 році Маск не тільки не перестав дбати про синів, але навіть побудував для них школу Ad Astra в Південній Каліфорнії. Зараз у ній навчаються і діти тих, хто працює в компанії SpaceX.

З матір'ю своєї шостого сина, канадською співачкою Клер Буше, відомою як Граймс, він познайомився в Twitter після того, як вона дуже вдало прокоментувала його жарт. Уже в 2020 році на світ з'явився син пари, якого назвали дивним ім'ям X Æ A-12 ( Екс Еш Е Дванадцять (Ex Ash A Twelve)) Як його прочитати ніхто не знав, тому Граймс дала пояснення.

Граймс з синном від Ілона Маска на ім'я X Æ A-12

За її словами, буква Х – це невідома змінна, Æ – ельфійське написання абревіатури AI (штучний інтелект або любов), а A-12 – американський висотний літак-розвідник.