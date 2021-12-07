Вчені створять «чорну скриньку» на випадок кліматичної катастрофи

В Австралії побудують сховище інформації для запису дій людства щодо зміни клімату

В Автралії побудують «чорну скриньку» для запису дій людства щодо зміни клімату. Її встановлять наприкінці 2022 року на західному узбережжі австралійського острова Тасманія. Про це повідомляє ABC.

«Чорну скриньку» Землі (самописець) створять вчені з університету Тасманії. Вони зафіксують дані про останні десятиліття людської цивілізації у разі глобальної кліматичної катастрофи. Для майбутніх науковців запишуть документальні відомості про дії людей, які призвели до екологічної катастрофи.

«Ця конструкція, виготовлена із сталевих листів товщиною в три дюйми (7,62 см), буде розмірами приблизно як міський автобус. Усередині будуть накопичувачі даних із інформацією про зміни клімату, такі як рівень вуглекислого газу в атмосфері та середньорічна температура в різних регіонах планети, а зовні – сонячні панелі, що забезпечують «чорну скриньку» енергією. В онлайн-режимі вона збиратиме в інтернеті всі доступні дані про глобальне потепління і записуватиме їх», – йдеться в повідомленні.

Один із авторів проєкту Джим Кертіс наголосив, що якщо Земля дійсно незворотно зміниться внаслідок глобального потепління, то цей стійкий до руйнувань записуючий пристрій дозволить тим, хто залишиться, винести урок із того, що сталося.

«Крім того, «чорна скринька» стане свідченням відповідальності світових лідерів за подію, їхні дії або бездіяльність будуть зафіксовані», – розповів Кертіс.

Будівництво «чорної скриньки» розпочнеться в середині 2022 року, проте записи ведуться вже зараз. Очікується, що сховище буде заповнене інформацією за наступні 50 років, але до закінчення цього терміну автори проєкту сподіваються знайти рішення для збільшення його ємності, а також зрозуміти, чи наші нащадки зможуть розшифрувати накопичені в ньому дані.

Нагадаємо, аналітики визнали кліматичну катастрофу неминучою та спрогнозували терміни.

Як відомо, за останні 50 років загальна кількість стихійних лих, що відбувається у світі, зросла у п’ять разів та продовжує збільшуватися.

Читайте також: