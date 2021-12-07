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    Amazon долучиться до розробки блокування сонячних променів заради порятунку планети

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    Інтернет-гігант буде надавати свої надпотужні комп'ютери для моделювання - Amazon долучиться до розробки блокування сонячних променів заради порятунку планети
    Інтернет-гігант буде надавати свої надпотужні комп'ютери для моделювання
    Фото з відкритих джерел

    Компанія приєдналася до наукового проєкту для боротьби з глобальним потеплінням

    Корпорація Amazon приєдналася до вивчення плану боротьби з глобальним потеплінням за допомогою блокування сонячних променів. Компанія уклала угоду про співпрацю з Національним центром атмосферних досліджень і геоінженерною некомерційною організацією SilverLining. Про це повідомляє Gizmodo.

    Американський інтернет-гігант буде надавати свої надпотужні комп'ютери для створення 30 різних моделей майбутнього клімату нашої планети. Одна з моделей передбачає введення в атмосферу аерозолів, що зменшують яскравість сонячних променів.

    Важливість залучення до проєкту Amazon полягає в тому, що поки немає достатньої кількості досліджень, які моделювали б блокування сонячних променів на потужних комп'ютерах. Крім того, використання такого способу боротьби з потеплінням може призвести до багатьох проблем, які потрібно спробувати передбачити за допомогою моделювання.

    Ідею блокування сонячного світла, або сонячного геоінжинірингу, активно обговорюють в останні роки. У той час як одні говорять про можливі непередбачувані наслідки для регіональних кліматів, інші вказують, що це порівняно швидкий шлях протидії глобальному потеплінню.

    Противники сонячного геоінжинірингу стверджують, що через нього людство може забути про вплив на атмосферу шкідливих викидів. У той же час шанувальники методу пропонують активніше його досліджувати, щоб врахувати можливі недоліки.

    Нагадаємо, перша у світі держава готується до переїзду через клімат.

    Як відомо, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом.

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    Теги: клімат наука Amazon
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    Amazon долучиться до розробки блокування сонячних променів заради порятунку планети