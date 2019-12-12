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    Наука та освіта

    Вчені розшифрували мову орангутангів

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    Мавпи використовували звуки і жести, щоб сказати такі фрази: &laquo;дай якийсь предмет&raquo;, &laquo;залізь на мене&raquo; або &laquo;злізьте з мене&raquo; - Вчені розшифрували мову орангутангів
    Мавпи використовували звуки і жести, щоб сказати такі фрази: «дай якийсь предмет», «залізь на мене» або «злізьте з мене»

    Дослідники виявили в орангутангів 11 голосових сигналів і 21 фізичний тип жестів

    Вчені з Університету Ексетера змогли розшифрувати мову орангутангів. На даний час зрозумілий зміст восьми фраз.

    Як повідомляє phys.org, вчені виявили 11 голосових сигналів і 21 фізичний тип жестів.

    «Ми спостерігали, як орангутанги використовували звуки і жести для досягнення восьми різних «цілей» - речей, які вони хотіли зробити для іншого орангутанга», - каже вчений з Університету Ексетера доктор Хелен Моррог-Бернард, засновник і директор Фонду природи Борнеа (BNF).

    За словами дослідників, мавпи використовували звуки і жести, щоб сказати такі фрази: «дай якийсь предмет», «залізь на мене», «злізьте з мене», «перелізь», «посунься», «припини», «давай гратися не так активно», «давай продовжимо гратися».

    мова тварини наука
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