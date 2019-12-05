На Закарпатті коні прийшли на допомогу автівці швидкої допомоги (відео)
Коні протягнули авто метрів 30 і вона завелась
У швидкій знаходився пацієнт, якого везли до лікарні.
Цікавий випадок стався у селі Баркасово, на Мукачівщині.
Як розповів читач Mukachevo.net, який став свідком події, автівка швидкої допомоги заглохла серед дороги. Іншого виходу не було як відбуксирувати її конями з возом.
Закарпатець зазначив, що так автівку протягнули метрів 30 і вона завелась. У швидкій знаходився пацієнт, якого везли до лікарні.