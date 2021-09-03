Вчителі з Івано-Франківської області страйкують через заборгованість із зарплати

Понад два десятки педагогічних колективів області вимагають заплатити їм зароблені гроші, які боргують із червня

У Долинській громаді в Івано-Франківській області вчителі оголосили страйк через невиплату зарплати. Відомо, що 22 педагогічні колективи області вимагають повернути їм заборговані гроші. Про це пише «Радіо Свобода».

Голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник розповів, що наразі налічується понад два десятки трудових колективів у Долинській громаді.

«У мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена і заборгованість складала 17 мільйонів», – каже Мельник.

Але, за його словами, з 1 вересня кошти вже почали надходити, тож, можливо, найближчими днями заборгованість буде ліквідована.

Заступниця міського голови Долини Алла Шевченко зазначила, що через приєднання до ОТГ додаткових шкіл субвенцій і коштів місцевого бюджету не вистачає для виплати заборгованості.

«Станом на 2 вересня заборгованість складає понад 16 мільйонів. Участь у страйку наразі підтвердили 20 закладів із 26», – повідомила Шевченко.

Вчителька Долинського ліцею №4 Наталія Жгута наголосила, що частину коштів освітянам Івано-Франківської області не виплачують з червня.

«Ми розуміємо, що страйк – це крайня форма відстоювання своїх прав. Ми спробували всі можливі законні спроби, щоб домогтися вчасної виплати заробітної плати… Зараз заборгованість у нашому ліцеї близько 60% виплати відпускних», – сказала вона.

А педагогиня з Долинського ліцею №7 Ярослава Ільницька вважає, що якщо заборгованість буде і надалі, то освітяни виходитимуть на мітинг.

«Важко сказати, скільки триватиме страйк. Це залежить від тих, хто повинен погасити заборгованість… Ми плануємо виходити за межі навчального закладу», – додала Ільницька.

У МОН наразі відмовилися давати коментарі з цього приводу, заявивши, що школи підпорядковуються місцевій владі, а не напряму міністерству.

До слова, показник зарплати працівників в сфері освіти став меншим на 17% за середній рівень заробітних плат в Україні. Так, середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.

Хоча на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що у 2022 році вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні зарплата вчителів протягом 2021 року зросте на 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Скільки отримують вчителі в Європі – читайте у статті.

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