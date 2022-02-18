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    «Велике будівництво» відкриє на Київщині п'ять нових шкіл

    На Київщині мають додатково створити 2303 учбових місця - «Велике будівництво» відкриє на Київщині п'ять нових шкіл
    На Київщині мають додатково створити 2303 учбових місця

    Завдяки «Великому будівництві» у 2022 році будуть відкрити 141 школа, 133 садочки, 4 заклади освіти іншого рівня та 4 малі групові будинки

    У Київській області цього року за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано та збудовано п'ять шкіл, проінформувала пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

    «Планується збудувати та відремонтувати 5 шкіл, завдяки чому буде створено додатково 2303 учбових місця», – повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

    За його словами, будуть збудовані школи в селі Гора та селищі міського типу Чабани, добудовано новий корпус ліцею у Гостомелі, реконструйовані школи в селах Святопетрівське та Проців.

    Завдяки реалізації цих планів з’явиться також 261 нове робоче місце, зазначив заступник голови Київщини.

    Крім того, до програми «Велике будівництво» включено п‘ять дитячих садків на Київщині: садок для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе, садки в с. Михайлівка-Рубежівка, с. Святопетрівське, с. Гатне, а також садок-школу першого ступеня в с. Бобриця.

    У цих навчальних закладах буде створено 705 місць для вихованців та 189 нових робочих місць, додали в ОДА.

    Загалом завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні у 2022 році будуть відкрити 141 школа, 133 садочки, 4 заклади освіти іншого рівня та 4 малі групові будинки, зазначив координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Теги: школа дитячий садок Кирило Тимошенко велике будівництво
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    «Велике будівництво» відкриє на Київщині п'ять нових шкіл