«Велике будівництво» відкриє на Київщині п'ять нових шкіл

Завдяки «Великому будівництві» у 2022 році будуть відкрити 141 школа, 133 садочки, 4 заклади освіти іншого рівня та 4 малі групові будинки

У Київській області цього року за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано та збудовано п'ять шкіл, проінформувала пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Планується збудувати та відремонтувати 5 шкіл, завдяки чому буде створено додатково 2303 учбових місця», – повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

За його словами, будуть збудовані школи в селі Гора та селищі міського типу Чабани, добудовано новий корпус ліцею у Гостомелі, реконструйовані школи в селах Святопетрівське та Проців.

Завдяки реалізації цих планів з’явиться також 261 нове робоче місце, зазначив заступник голови Київщини.

Крім того, до програми «Велике будівництво» включено п‘ять дитячих садків на Київщині: садок для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе, садки в с. Михайлівка-Рубежівка, с. Святопетрівське, с. Гатне, а також садок-школу першого ступеня в с. Бобриця.

У цих навчальних закладах буде створено 705 місць для вихованців та 189 нових робочих місць, додали в ОДА.

Загалом завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні у 2022 році будуть відкрити 141 школа, 133 садочки, 4 заклади освіти іншого рівня та 4 малі групові будинки, зазначив координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.