Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Зеленський: «Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування»

Володимир Зеленський назвав обстріл дитсадка у Станиці Луганській великою провокацією з боку проросійських сил. Інцидент стався у четвер, 17 лютого. Про це президент Зеленський написав у Twitter.

«Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі. Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.