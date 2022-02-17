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    Події в Україні

    Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській

    Зеленський: &laquo;Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській &ndash; це велика провокація&raquo; - Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській
    Зеленський: «Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація»
    фото Володимир Зеленський/Instagram

    Зеленський: «Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування»

    Володимир Зеленський назвав обстріл дитсадка у Станиці Луганській великою провокацією з боку проросійських сил. Інцидент стався у четвер, 17 лютого. Про це президент Зеленський написав у Twitter.

    «Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі. Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

    Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Путін обстріл Володимир Зеленський Луганськ дитячий садок
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    Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській