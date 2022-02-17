Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: з'явилась реакція ЄС

У ЄС «уважно стежать» за обстрілами на Донбасі

Європейський Союз відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими бойовиками, під час якого постраждав дитсадок. Як повідомляє Reuters, у ЄС уважно стежать за обстрілами, проте наразі додаткових санкцій не планують. Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на представника ЄС, який прокоментував це перед зустріччю лідерів Євросоюзу з приводу України. Джерело каже, що нових санкцій проти Росії на цій зустрічі наразі не обговорюватимуть.

«Привід для санкцій – це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно стежимо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, та розуміємо, що це може бути використано як тест», – зазначив єврочиновник.

Представник ЄС наголосив, що питання нових санкцій викликає розбіжності у поглядах. На саміті, зауважив він, здебільшого мовитиметься про результати перемовин з президентом Росії. Про свої зустрічі з Путіним відзвітують президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначимо, що українське МЗС різко засудило події 17 лютого на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту засудити інцидент.

Також президент Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

Слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Як вже повідомлялося, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.