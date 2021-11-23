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    Як просувається вакцинація освітян: Шкарлет розказав, у яких областях найкраща ситуація

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    Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами - Як просувається вакцинація освітян: Шкарлет розказав, у яких областях найкраща ситуація
    Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами
    Фото з відкритих джерел

    Найактивніше щеплюються вчителі на Донеччині

    В Україні повністю вакцинували проти Covid-19 понад 550 тисяч освітян. Це майже 85%. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

    «Станом на 22 листопада принаймні однією дозою вакциновано 96,2% педагогів, із них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. (84,5%)», – йдеться у повідомленні.

    Найкращу статистику вакцинації педагогів двома дозами показали:

    • Донецька область – 92,7%;
    • Харківська область – 92,5%;
    • Луганська область – 92,4%;
    • Черкаська область – 92,2%.

    У столиці двома дозами вакцини від Covid-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

    Шкарлет додав, що у понеділок, 22 листопада, на очне навчання перевели понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно працює 1,7 тис. шкіл.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою.

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    Теги: навчання вакцинація вчитель Сергій Шкарлет
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    Як просувається вакцинація освітян: Шкарлет розказав, у яких областях найкраща ситуація