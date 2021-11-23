Як просувається вакцинація освітян: Шкарлет розказав, у яких областях найкраща ситуація

Найактивніше щеплюються вчителі на Донеччині

В Україні повністю вакцинували проти Covid-19 понад 550 тисяч освітян. Це майже 85%. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

«Станом на 22 листопада принаймні однією дозою вакциновано 96,2% педагогів, із них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. (84,5%)», – йдеться у повідомленні.

Найкращу статистику вакцинації педагогів двома дозами показали:

Донецька область – 92,7%;

Харківська область – 92,5%;

Луганська область – 92,4%;

Черкаська область – 92,2%.

У столиці двома дозами вакцини від Covid-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

Шкарлет додав, що у понеділок, 22 листопада, на очне навчання перевели понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно працює 1,7 тис. шкіл.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою.

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