Обов'язкова вакцинація від Covid-19. Уповноважена з прав людини звернулась до уряду

Офіс омбудсмена отримав понад 1,2 тис. звернень громадян, у яких порушуються питання щодо обов’язкової вакцинації

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розглянути питання щодо можливості дистанційної роботи для працівників та державних службовців, для яких вакцинація проти Covid-19 визначена обов’язковою, але з певних причин ці працівники відмовляються робити щеплення.

«З метою надання правової оцінки процедури відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників і державних службовців, направлено запити до Міністерства економіки України, Державної служби України з питань праці», – йдеться у повідомленні

При цьому омбудсманка закликала громадян України убезпечити себе та своїх рідних від тяжких ускладнень від коронавірусу та «відповідально поставитися до проведення вакцинації проти гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У своєму дописі у соцмережах Денісова наголосила, що «ніхто не може здійснювати політичного, соціального чи іншого тиску, а також дискримінації, у разі відмови від вакцинації». Таку цитату омбудсменка навела із резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Відповідно до вимог статей 4 та 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, держава може встановлювати тільки такі обмеження прав, які визначаються законом, визнає право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я та вживає заходи для повного здійснення цього права, включаючи ті, які є необхідними для запобігання та лікування епідемічних та інших хвороб і боротьби з ними», – зазначила Денісова.

Вона нагадала, що урядом та Міністерством охорони здоров’я України внесено зміни до низки нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з обов’язковою вакцинацією проти Covid-19. Через це на адресу уповноваженого вже надійшло понад 1,2 тис. звернень громадян, у яких порушуються питання щодо обов’язкової вакцинації.

Тим часом поштарі та залізничники потрапили до списку професій з обов'язковою вакцинацією. «З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави – «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші», – зазначив очільник МОЗ.

Як вже відомо, перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Ідеться про Австрію.

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