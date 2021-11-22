Поштарі та залізничники потрапили до списку професій з обов'язковою вакцинацією

МОЗ розширив перелік професій з обов'язковою вакцинацією проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою. Як повідомив під час брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко, нововведення почнуть діяти у грудні.

«З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави – «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші», – зазначив він.

Міністр закликав працівників зазначених професій не зволікати із вакцинацією та зробити щеплення якнайшвидше.

«Це захист вас та ваших рідних», – наголосив Ляшко.

Відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ від 4 жовтня 2021 року № 2153, обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

До слова, працівники «Укрпошти», які зробили Соvid-щеплення до 21 листопада, отримають матеріальну винагороду. Призовий фонд для нових вакцинованих складатиме мільйон гривень, повідомляв генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Як відомо, недавно співробітник пошти у Хмельницькому надіслав лист, надрукований на машинці, вимагаючи мільярд євро за можливі ускладнення від вакцинації. Смілянський тоді також показав, як у Хмельницькому відділення «Укрпошти» заблокували люди, обурені необхідністю дотримання маскового режиму.