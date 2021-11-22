Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році

Коронавірус цього року опинився на четвертому місці серед причин смерті в Україні

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих з початку року із зазначенням причин смерті. За січень-вересень 2021 року померло понад 487 тис. осіб, у тому числі у вересні – 48,4 тис., повідомляє Держстат.

За офіційною інформацією, від Covid-19 померло понад 40 тис. українців (у тому числі у вересні – 2 937 осіб).

Таким чином, Covid-19 опинився на четвертому місці серед причин смерті в Україні.

Найчастіша причина смерті – це хвороби системи кровообігу, від яких померло понад 306 тис. осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця – понад 213 тис. осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 59,2 тис. осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті понад 55,3 тис. громадян.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 18 тис. осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 15,3 тис. осіб (у т.ч. грип та пневмонія – понад 11,6 тис. осіб).

За даними Держстату, за січень-вересень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 осіб, серед них туберкульоз – 2 090, від СНІДу померло 1 712 українця.

Крім того, понад 20,8 тис. українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 571 громадян, утоплення – 1 344, загибель на пожежі – 866, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 148, отруєння алкоголем – 1 281, самогубства – 4 584, умисні вбивства – 949.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.