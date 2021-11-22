  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні діти від 12 років можуть отримати щеплення від коронавірусу - Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження
    В Україні діти від 12 років можуть отримати щеплення від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Дослідження компанії Pfizer Inc показали, що вакцина є на 100% ефективною для підлітків

    Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу серед неповнолітніх. Ідеться про дітей віком від 12 до 15 років.

    Як передає Reuters, у понеділок компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.

    Результати експерименту показують, що у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти Covid-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.

    У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).

    Як вже відомо, перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Ідеться про Австрію. Також в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

    Раніше Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки проти Covid-19.

    У п’ятницю американський регулятор дозволив щепити бустерною дозою усіх охочих від 18 років.

    Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

    Нещодавно Канада дозволила вакцинувати Pfizer дітей від 5 років.

    Читайте також:
    Теги: діти наука щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження