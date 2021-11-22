Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження

В Україні діти від 12 років можуть отримати щеплення від коронавірусу

Дослідження компанії Pfizer Inc показали, що вакцина є на 100% ефективною для підлітків

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу серед неповнолітніх. Ідеться про дітей віком від 12 до 15 років.

Як передає Reuters, у понеділок компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.

Результати експерименту показують, що у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти Covid-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.

У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).

Як вже відомо, перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Ідеться про Австрію. Також в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Раніше Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки проти Covid-19.

У п’ятницю американський регулятор дозволив щепити бустерною дозою усіх охочих від 18 років.

Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

Нещодавно Канада дозволила вакцинувати Pfizer дітей від 5 років.

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