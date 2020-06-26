ЗНО з математики перевірятимуть у декілька етапів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стало відомо, коли оголосять результати ЗНО з математики

Результати ЗНО з математики оголосять до 17 липня

Визначення офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики відбуватиметься у декілька етапів. Спочатку відбудеться комп’ютерна обробка сертифікаційних робіт учасників ЗНО та перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю №№25-35. Про це повідомляє Освіта.

Після цього буде визначено кількість тестових балів для кожної сертифікаційної роботи.На наступному етапі, спеціально створена експертна комісія з питань визначення результатів ЗНО, ухвалить рішення про встановлення порога «склав/не склав».

Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, вважатимуться такими, хто тест не склав.

Результати тих учасників, які подолають пороговий бал, будуть визначені за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів. Рейтингова оцінка за шкалою 100–200 балів буде відображати місце результату учасника серед результатів інших абітурієнтів.

Установлення порогу «склав / не склав» та визначення результатів зовнішнього оцінювання з математики відбудеться до 16 липня.

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики відбудеться не пізніше 17 липня.

Після цього школи отримають результати державної підсумкової атестації випускників, які цього року виявили бажання зарахувати результати ЗНО як ДПА з математики.

При оголошенні результатів ЗНО з математики будуть оприлюднені таблиці переведення тестових балів за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці за шкалою від 1 до 12 балів.

Завантажити тестовий зошит ви можна за посиланням.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.