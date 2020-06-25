Перед ЗНО у 38 львівських вчителів виявили антитіла до Covid-19



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Пере ЗНО вчителі на Львівщині проходили тестування на Covid-19

1645 вчителів пройшли ІФА-тестування

Викладачам у Львові перед початком ЗНО з математики проводили тестування. В результаті ІФА-тест показав антитіла у 38 вчителів. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні маємо першу сесію ЗНО з математики. Всі 1645 вчителів, які залучені до проведення оцінювання, пройшли ІФА-тестування. У 38 виявили антитіла. Вони здали ПЛР-аналізи. У 2 результати негативні, решта чекають на підтвердження. Наш обов‘язок зробити все необхідне, щоб діти думали про навчання, а не хвилювались про небезпеку зараження. Саме тому все організовано чітко за протоколом», – написав Садовий

Львівщина є лідером із захворюваності на Covid-19. Станом на 25 червня підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом, з них 123 – летальні. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб – 630 ПЛР-тестів. Відтак, 204 — позитивні, з них з нових проб – 129. Серед них львів`ян – 51. Загалом в роботу взяли 686 проб, залишок у холодильнику — 900 проб.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.