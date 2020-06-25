Сьогодні стартує ЗНО, перше тестування – з математики



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Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо

Для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 особи

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочинається 25 червня.

За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

Сьогодні абітурієнти складатимуть тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування, інформують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску, яка передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Для входу у пункт тестування учасник/учасниця має обов’язково подати три документи: оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі непред’явлення Сертифіката; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою), або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія» абітурієнта, або запізнення учасника/учасницю не допустять до пункту ЗНО, наголошують в УЦОЯО.