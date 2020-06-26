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    30 школярів не пустили на ЗНО через підвищену температуру

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    <p>В Україні розпочалася основна сесія ЗНО</p> - 30 школярів не пустили на ЗНО через підвищену температуру

    В Україні розпочалася основна сесія ЗНО

    Фото: postupi.online

    Не були допущені до ЗНО 83 дитини, але більшість з них просто спізнилися або забули документи

    До першої сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики не були допущені 83 дитини. З них 30 мали підвищену температуру і ознаки ГРВІ. Про це сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє Громадське радіо в п'ятницю, 26 червня.

    «83 дитини взагалі не були допущені до ЗНО, але тільки 30 з них через підвищену температуру і ознак ГРВІ. Решта (53 дитини) просто спізнилися або забули документи», - розповіла Мандзій.

    Зазначається, що в пункти тестування не вдалося довезти одну дитину в місто Рогатин і шістьох дітей у Верховинському районі. Діти в постраждалих від повені Чернівецькій, Закарпатській, Львівській та інших областей дісталися пунктів тестування.

    Нагадаємо, 25 червня в Україні розпочалася основна сесія ЗНО. Першими випускники здавали математику. Для його проходження зареєструвалися понад 186 тисяч осіб.

    Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

    Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином 25 червня перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання.

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