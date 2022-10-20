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Економія енергії та прогноз від експертів для ЗСУ. П'ять головних новин 20 жовтня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Економія енергії та прогноз від експертів для ЗСУ. П'ять головних новин 20 жовтня
ЗСУ готуються звільнити всі захоплені українські землі 
фото: Генштаб

«Главком» зібрав усе важливе, що варто знати про 239 добу війни 

Сьогодні, 20 жовтня, триває 239 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Цього дня «Главком» зібрав у традиційну підбірку найважливіші новини доби, що минає.

Паніка окупантів у Херсоні

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів з правого берега Дніпра та втрату Херсона.

Кремль може спробувати використати атаку під прикриттям, щоб звинуватити українську сторону і перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона, вважають аналітики ISW.

Тим часом окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти.

Опір енергетичному тероризму

Після масованих ударів рашистів по енергомережі України, усіх громадян нашої держави закликають економити електроенергію та таким чином допомогти відновленню енергетичної системи. Із цією метом по всій країні з 7:00 до 22:00 можуть бути застосовані заходи обмеження споживання. 

Економія енергії та прогноз від експертів для ЗСУ. П'ять головних новин 20 жовтня фото 1

Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна

Президент України Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб.

Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів. Зокрема, обмеження стосуються найбагатшого росіянина Володимира Лісіна, мільярдера Романа Абрамовича та власника металургійної компанії Evraz Олександра Абрамова. Під санкціями опинилися й доньки олігарха Михайла Фрідмана – Катерина та Лариса.

ЗСУ прогнозують час для наступу

Представники американської розвідки вважають, що Збройні сили України можуть скористатися слабкістю армії РФ та погодними умовами, щоб розвинути успіх та спробувати звільнити Херсон, а також суттєво просунутися у Луганській області у наступні шість тижнів. Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не до надмірного розтягування своїх ліній постачання чи кордонів оборони.

Економія енергії та прогноз від експертів для ЗСУ. П'ять головних новин 20 жовтня фото 2

Лукашенко готує наступ? Чи підуть вояки на смерть Україні

На військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем (Білорусь), що біля кордону з Україною, побільшало російської техніки та військ

Сьогодні вранці у багатьох областях лунали сирени: у небо над Білоруссю піднялися два Міг-31К, які є носіями ракет «Кинжал». Згодом рашисти заявили, що буцімто здійснювали патрулювання, однак наміри білоруського диктатора, який діє на догоду своєму кремлівському начальникові, достеменно невідомі. 

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Теги: Херсон відео звільнення наступ окупанти путін рашисти санкції смерть Україна Білорусь

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