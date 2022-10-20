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Окупанти готують інформаційне підгрунтя для відступу з Херсона – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти готують інформаційне підгрунтя для відступу з Херсона – ISW
Окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС
фото з відкритих джерел

Рашисти створюють інформаційні умови для повного відступу РФ за Дніпро

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів з правого берега Дніпра та втрату Херсона. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське керівництво має ухвалити «важкі рішення» стосовно Херсонської області та оголошену гауляйтером Володимиром Сальдо «евакуацію».

«Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні», – зазначили в ISW.

Фейки росіян для атаки на Каховську ГЕС

Фахівці розповіли, що загарбники також створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС.

«Росіяни можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку», – підкреслили в Інституті вивчення війни.

У звіті вказується:

18 жовтня Суровікін говорив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області.

Сальдо повторив цю заяву та «попередив», що ЗСУ мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсона.

Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, аби пошкодити дамбу та звинуватити Україну в збитках і втратах людей, використовуючи повені, що виникли в результаті, для прикриття свого відступу.

«Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона», – припускають в ISW.

Оголошена «евакуація» – прикриття втечі колаборантів

Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену «евакуацію» цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.

«Кремль намагається завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України. І, що важливіше, продовжити кампанію етнічних чисток, щоб викорінити українську етнічність і культуру», – додали в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра. 

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста». 

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: ЗСУ окупанти Херсон війна

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