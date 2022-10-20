Росія стягує сили до кордону Білорусі й України: фотодокази

Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому

На військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем (Білорусь), що біля кордону з Україною, побільшало російської техніки та військ. Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Видання наголошує, що протягом останнього місяця військовий аеродром «Зябрівка» під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

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«Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.