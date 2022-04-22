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    Великдень 2022: скільки доведеться заплатити за продуктовий кошик

    Подорожчання зумовлено різким зростанням цін на основні складові - Великдень 2022: скільки доведеться заплатити за продуктовий кошик
    Подорожчання зумовлено різким зростанням цін на основні складові
    фото: konkurent

    Цього року традиційні страви обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн

    Вартість основних складових продуктового кошику українців на Великдень збільшилася майже на 25% порівняно з минулим роком. Науковці інституту аграрної економіки порахували вартість продуків за середніми цінами у супермаркетах станом на початок квітня.

    За їх розрахунками, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн, тобто на 192 гривні (або на 24,6 %) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 гривень.

    Ціни на основні складові Великоднього кошика такі: паска домашня за традиційним рецептом (700 грамів борошна, 6 яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів ізюму) – приблизно 134 гривень за 1 кілограм. Це на 11,7% дорожче, ніж торік.

    Подорожчання зумовлено різким зростанням цін на основні складові. У магазинах паски коштуватимуть ще дорожче; Яйця – приблизно 36 гривень за десяток. Ціни на них залишились на рівні минулого року; Домашня ковбаса – 160 гривень (0,5 кілограма), 300-340 гривень (1 кілограм). За рік подорожчала на 23,1%; Буженина – 168 гривень (0,5 кілограма), 320-350 гривень (1 кілограм). За рік подорожчала на 24,4%; Сало – 150-160 гривень (1 кілограм). За рік подорожчало на 58%; Вершкове масло – 140 гривень (0,5 кілограма), 52-59 гривень (за пачку 200 грамів); Твердий сир – 150 гривень (0,5 кілограма), 309-332 гривень (1 кілограм); М’який сир – 90 гривень (0,5 кілограма), 50-57 гривень (за пачку 300 грамів); Хрін – 14 гривень (250 грамів), ціна залишилася на рівні минулого року і залежатиме від виробника.

    У разі доповнення Великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1 210 гривень. Це на 247 гривень або на 25,6 % більше вартості кошику такого ж складу у минулому році. Ціни на додаткові складові Великоднього кошику: Томати тепличні – 48 гривень (0,5 кілограма), 84-115 гривень (1 кілограм); Огірки – до 60 гривень (0,5 кілограма), 80-148 гривень (1 кілограм); Яблука – 10 гривень (за 0,5 кілограма), 14-25 гривень (1 кілограм); Пляшка церковного вина «Кагор» – приблизно 80-135 грн.

    Нагадаємо, в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки

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    Теги: продукти Великдень 2021 #stoprussia
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    Великдень 2022: скільки доведеться заплатити за продуктовий кошик