Великдень 2022: скільки доведеться заплатити за продуктовий кошик
Цього року традиційні страви обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн
Вартість основних складових продуктового кошику українців на Великдень збільшилася майже на 25% порівняно з минулим роком. Науковці інституту аграрної економіки порахували вартість продуків за середніми цінами у супермаркетах станом на початок квітня.
За їх розрахунками, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн, тобто на 192 гривні (або на 24,6 %) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 гривень.
Ціни на основні складові Великоднього кошика такі: паска домашня за традиційним рецептом (
Подорожчання зумовлено різким зростанням цін на основні складові. У магазинах паски коштуватимуть ще дорожче; Яйця – приблизно 36 гривень за десяток. Ціни на них залишились на рівні минулого року; Домашня ковбаса – 160 гривень (0,5 кілограма), 300-340 гривень (
У разі доповнення Великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1 210 гривень. Це на 247 гривень або на 25,6 % більше вартості кошику такого ж складу у минулому році. Ціни на додаткові складові Великоднього кошику: Томати тепличні – 48 гривень (0,5 кілограма), 84-115 гривень (
Нагадаємо, в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки
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